ボートレース若松の若松夜王シリーズ第1戦「ミドルダービー第44回日本モーターボート選手会会長杯」は13日の3日目10Rまで予選を行い、14日の9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。初日ドリーム覇者の堀本和也（37＝徳島）が予選4走を2勝オール3連対で首位通過。2位に地元・福岡支部の今井貴士（41）、3位は藤山雅弘（37＝大阪）続き、準優勝戦の絶好枠を獲得した。なお準優勝戦進出ボーダーは5.60で渡辺崇（38＝福岡