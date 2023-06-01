岐阜競輪の「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪（G3）」は13日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、きょう14日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。北日本5車が完全結束。小松崎を欠いたとはいえ2段駆けに持ち込める強力布陣だ。それでも本命印は地元勢に託す。岩井は松阪G3でも九州2段駆けを打ち破った男だ。前を取れれば全突っ張り。仕上げは川口。バックさえ踏まなければ伸び切れる。悲願のG3制