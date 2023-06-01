初日特選メンバーが苦戦して西田将士、野中龍之介、福田滉、安彦統賀の4人がG3初の決勝進出とファイナルはフレッシュな顔ぶれに。特選スタートからは三宅達也のみが決勝へ。岩谷拓磨の踏み出しに離れてしまったが、立て直して地元の意地を示した。【6R】地元勢は初日が3勝、2日目が2勝、3日目が2勝と奮闘中。城戸俊潔が動き上々で（2）（5）（6）BOXと、（5）＝（6）から（1）（3）（7）（9）。【12R】最後まで野中のシリー