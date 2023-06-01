ボートレースとこなめの開設73周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」が13日に開幕。きょう14日の2日目、メインレースは12Rの「2ndドリーム」だ。誰を無印にするか迷う好カードとなった。軸はもちろん桐生。初日5Rの不良航法により減点10を科されたが、ここを含めた残り4走で37点を稼げば得点率は6.00に届く。だからこそ絶対に落とせない。スタートを決めて先手。あとは音速ターンで突き放す。初日にカド捲り1着の菊地が、ど