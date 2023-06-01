俳優の高橋英樹（82）が13日に放送されたテレビ朝日「THE世代感」（後10・10）に出演。昭和時代の銀座でのタクシー事情について振り返った。今回は「クイズ東京あの頃MAP銀座編」と題し、昭和の銀座の地図や懐かしの映像をもとにクイズを出題。その中で、1960年代に銀座の街で大きな社会問題となった「客待ちタクシーの深刻な大行列」が紹介された。当時、夜の銀座ではタクシーを拾うのが困難を極めていたという。高橋は当時