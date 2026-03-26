【シカゴ＝帯津智昭】左膝の炎症で前日の試合を欠場した米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１３日（日本時間１４日）、敵地でのホワイトソックス戦に１番指名打者で先発メンバーに名を連ねた。試合前はグラウンドでのキャッチボールで力強い球を投げ込み、軽めの走塁練習も行った。ロバーツ監督は試合前、「ショウヘイは今朝、調子が良くてプレーしたいと言っていた」と明かした。出場させることを決めた理由について、「昨日