玉野競輪場のG3「車輪疾駆の風々杯」は13日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、14日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。南関勢が別々となって3分戦になった。3連勝で勢いに乗る野中を信頼。パワーには定評があり、同型の野口を制してG3初Vだ。再度付く岡村が援護して迫る。野口が主導権を握れば海老根の抜け出しも十分。安彦は冷静に運び捲り勝負か。気配いい西田も圏内。＜1＞海老根恵太野口君もキツかっ