北中米W杯サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日熱戦が繰り広げられている。11日（日本時間12日）の開幕から3日目を迎え、視聴者からは今大会の選手によく見られる“共通点”に対して、疑問の声があがっている。ファンが注目したのは選手の足元。12日（日本時間13日）に米ロサンゼルス・スタジアムで行われた米国―パラグアイの試合では、2得点を決めたバログンをはじめ、ピッチ上のほとんどの選手が淡いピンク色のスパ