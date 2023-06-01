◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。前日１２日（同１３日）の同戦は左膝を痛めた影響で今季３度目の欠場となったが、２試合ぶりの復帰となった。この日の試合前、ロバーツ監督は「本人の意向もあるし、トレーナー陣の判断もあった。