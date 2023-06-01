俳優の高橋英樹（82）が13日に放送されたテレビ朝日「THE世代感」（後10・10）に出演。1カ月に多い時は「24日」も通っていた場所を明かした。今回は「クイズ東京あの頃MAP銀座編」と題して放送され、銀座の昭和地図と懐かし映像でクイズが出題された。「昭和チーム」の一員として出演した高橋。冒頭、MCのフットボールアワー・後藤輝基から「よく行かれたんじゃないですか?」と聞かれた。これに対し、高橋は「多い時で…月