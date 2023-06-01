浦和が来季補強選手としてJ2今治MF笹修大（19）を獲得することが分かった。笹は札幌大谷から25年に今治加入。ルーキーイヤーから28試合出場を果たすと、百年構想リーグでは左サイドバックやセンターバックでもプレー。17試合3アシストをマークして存在感を発揮した。浦和はシーズン移行初年度の26―27年シーズンからU―21チームが発足。世代別代表の経験はないが、将来性を高く評価しているという。