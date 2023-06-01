新潟アルビレックスBBは13日、SG浜高康明（29）と26〜27シーズンの契約に合意したと発表した。15日にBリーグの自由交渉選手リストから抹消される。献身的なプレーだけでなく、主将としてコート内外で存在を示した29歳は、チーム3年目となる来季に向けてクラブを通じ「またおいしいお米と日本酒を堪能できるのが幸せです。満員のアオーレでのハリセンの音、歓声を楽しみにしております」とコメントした。