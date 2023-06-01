現地６月14日の北中米ワールドカップ初戦・オランダ戦の３日前に、日本代表の遠藤航（リバプール）が怪我のためチームを離脱。キャプテンは代表引退を表明した。当日には、長友佑都（FC東京）や田中碧（リーズ）が涙目で姿を現わすなど、チームにはかなりの動揺が感じられた。一夜明けた12日。日本代表はマインドを切り替えて、ナッシュビルで非公開練習を実施。オランダ対策を入念に確認した模様だ。新キャプテンに任命さ