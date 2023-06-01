G7サミットなどのため、ヨーロッパを歴訪する高市総理が、日本時間の14日、最初の訪問国、イギリスに到着しました。スターマー首相との首脳会談などに臨みます。高市総理は、日本時間の14日午前4時前、ロンドンに到着しました。イギリスを訪問するのは、就任後、初めてで、スターマー首相との3回目の対面での首脳会談に臨みます。会談では、▼エネルギーを含む経済安全保障や、▼AIや半導体をはじめとする先端技術分野、▼サイバー