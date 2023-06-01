在ロサンゼルス日本国総領事館がX更新サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で、1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）にオランダと激突する。初戦2日前の日本時間13日、衝撃の援軍が現れ、ファンの間に驚きが広がっている。在ロサンゼルス日本国総領事館は日本時間13日、X公式アカウントを更新。森保ジャパンへのエールとして、51秒の動画を投稿した。まずドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が登場。「頑張れ