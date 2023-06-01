中心街を歩いていると、見慣れた名前の看板を目にした。ナッシュビルには多くの日系企業が進出しているが、スポーツ界にもその流れがある。米国「４大スポーツ」の中でも最も人気のあるＮＦＬ（アメリカンフットボール）のテネシー・タイタンズのホームスタジアムには、Ｊ１横浜Ｍのホームスタジアムと同じ「ニッサン・スタジアム」の名称が付けられている。また、橋を渡った中心地にあるＮＨＬ（アイスホッケー）のナッシュビル