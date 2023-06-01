イランが貯蔵する高濃縮ウランをめぐり、イラン側が地雷を敷設するなどして貯蔵施設の封鎖を進めていると報じられました。CNNテレビは13日、イランが高濃縮ウランの貯蔵施設の入口に地雷を敷設したり、トンネルを崩壊させたりして、施設の封鎖を進めていると報じました。複数の関係者の話として伝えたもので、この数週間のうちに行われ、アメリカが主張している高濃縮ウランの回収がより難しいものになったとしています。トランプ