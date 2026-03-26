HSBC選手権 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[エマ ラドゥカヌ] 2 - 0 [イバ ヨビッチ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第6日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス準決勝で、エマ ラドゥカヌと第6シードのイバ ヨビッチが対戦した。 第1セットはエマ ラドゥカヌが6-2で先取。第2セットもエマ ラドゥカヌが6-2で制し、エマ ラド