【アムステルダム＝狩野洋平】天皇、皇后両陛下は１３日夜、公式訪問先のオランダに政府専用機で到着された。両陛下のオランダ訪問は、ウィレム・アレキサンダー国王の即位式に参列された２０１３年以来、１３年ぶり。午後７時頃、アムステルダム近郊のスキポール空港に降り立った両陛下は、出迎えた同国閣僚らとにこやかに握手を交わした後、アペルドールンにある王室の別荘「ヘット・アウデ・ロー城」に車で向かわれた。１