アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書の合意について、「14日に署名される予定だ」と主張しました。トランプ大統領は13日、イランとの戦闘終結に向けた覚書の合意について、「14日に署名される予定だ。署名の直後からホルムズ海峡は開放される」とSNSに投稿しました。トランプ大統領は合意が成立した後のイランの対応をめぐり、「プロセスが迅速かつ円滑に進むことを期待する」と強調。ただ、「もしそうなら