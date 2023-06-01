◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 ― オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は13日（日本時間14日）、米テキサス州ダラスで14日午後3時（同15日午前5時）キックオフの1次リーグF組初戦オランダ戦の前日練習に臨んだ。負傷でチームを離脱したMF遠藤航（リバプール）に代わり、追加招集されたFW町野修斗（ボルシアMG）がこの日の練習から合流。リラックスした表情で丁寧に体を動かし、居残り練