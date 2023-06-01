◇W杯北中米大会1次リーグF組日本 ― オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日午前（同14日）にはダラス市内で冒頭15分を除いて非公開練習を行い、最終調整した。決戦の舞台となるダラス競技場はNFLダラス・カウボーイズの本拠地。最大10万人を収容できる世界最大級のドーム型スタジアムで、超巨大なセンターハング・ビデオ