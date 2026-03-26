【ワシントン＝橋本潤也】米国のトランプ大統領は１３日午後（日本時間１４日未明）、ＳＮＳへの投稿で、イランとの戦闘終結に向けた合意が「明日（１４日）署名される予定だ」と明らかにした。「署名され次第、ホルムズ海峡は速やかに全ての船舶に開放される」と指摘した。署名の場所や形式には言及していない。トランプ氏は合意に基づき、イランに資金が供与されることはないとも強調した。イラン国内の濃縮ウランに関しては