【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦オランダ戦に臨む日本代表は、決戦の地・ダラスで前日練習を行った。チームは１２日夜、選手ミーティングを実施した。ＭＦ堂安律（フランクフルト）は「わくわくと少しの緊張と自信満々な自分、不安な自分もいる。いろいろな感情が交じっている。試合前は多少の緊張感、不安もある中で