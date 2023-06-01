アメリカ政府高官はイランとの戦闘終結に向けた合意の覚書について、「非常に強固なものだ」とし、成立した際にはアメリカがホルムズ海峡の機雷除去に参加するとの考えを示しました。アメリカ政府高官は13日、イランとの戦闘終結に向けた合意の覚書について、署名の時期などは明言しないとした上で、「素晴らしい合意であり、非常に強固なものだ」と強調しました。また、合意が成立した場合には、「ホルムズ海峡が開放され、次の段