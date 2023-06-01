ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦の先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31）が2試合ぶりに「1番・DH」でスタメンに名を連ねた。大谷は11日（同12日）のパイレーツ戦で2試合連発となる13号を放つなど、2安打をマーク。ただ、7回の第5打席で代打を送られ、途中交代となり、球団が「左膝の炎症」と交代理由を発表した。試合後、ロバーツ監督は「トレーナーと話したところ、膝の裏側からハムストリ