【ダラス（米テキサス州）１３日＝岡島智哉】日本代表は１２日（日本時間１３日）、１４日（同１５日）の北中米Ｗ杯１次リーグ初戦のオランダ戦が行われる決戦の地・ダラスで最終調整を行った。＊＊＊負傷離脱した遠藤航（リバプール）の代わりに招集されたＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）も合流した１２日夜。２６人がそろったことで、新主将のＤＦ板倉滉（アヤックス）の提案で、選手ミーティングが開かれた。ベテラ