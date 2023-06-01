【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦オランダ戦に臨む日本代表は、決戦の地・ダラスで前日練習を行った。チームは１２日夜、選手ミーティングを実施した。練習を終えたＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）は、まず前日の心境を「カタールＷ杯で悔しい思いをして、ここまでふつふとと沸き上がる思いで、やってきた。苦しいこともあっ