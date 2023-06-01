堂安律の中で揺れる二つの感情森保一監督率いる日本代表は現地時間6月13日、アメリカ・ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ初戦オランダ戦の前日練習に臨んだ。練習後にMF堂安律が取材に応じ、「いろんな感情が入り混じっている」と現在の心境を明かした。堂安はオランダ戦を前日に控え、「ワクワクと、少しの緊張と。自信満々な自分もいたりとか、少し不安な自分もいたりだとか、いろんな感情が入り混じって