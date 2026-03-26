【ジュネーブ＝阿部真司】米政府高官は１３日、トランプ米大統領がフランスで１５日から始まる先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）に合わせ、中東のカタールやアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、エジプトの各首脳と個別に会談すると明らかにした。イラン情勢を議論するとみられる。高官が記者団に説明した。トランプ氏はインドのモディ首相とも首脳会談を行う。高官によると、トランプ氏は１５日午前に米国を出発する。仏南東部エ