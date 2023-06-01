【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦オランダ戦に臨む日本代表は、決戦の地・ダラスで前日練習を行った。新主将のＤＦ板倉滉の提案により、チームは１２日夜、選手ミーティングを実施した。主にＷ杯経験者が思いを話した。長年チームを引っ張った主将ＭＦ遠藤航の離脱による動揺を乗り越え、一体感を高めた。練習後、取材に