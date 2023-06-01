【パリ＝工藤圭太】大相撲のパリ公演は１３日、パリ市内のアコー・アリーナで初日が行われた。相手国側の招待を受ける形で行う海外公演は昨年のロンドンから２年連続で、パリでは１９８６、９５年に続き３度目。会場内には「満員御礼」の垂れ幕も掲げられ、会場は熱気に包まれた。開会式では、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）が「大相撲は日本古来の伝統。その大相撲の魅力を今回の公演で皆さんに存分にご披露するこ