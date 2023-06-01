アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が大詰めを迎えています。仲介国パキスタンの首相は13日、「最終合意が今後24時間以内に行われる見込みだ」と述べました。パキスタンのシャリフ首相は13日、自身のSNSで、アメリカとイランについて、「最終合意が今後24時間以内に行われる見込みのため、パキスタンは、電子署名による和平合意の準備をしている」と述べました。シャリフ氏は、「この歴史的な和平合意が、永続的な平和の