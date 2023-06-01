【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEが、6月13日に授賞式が行われた『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて、主要6部門のひとつ「最優秀アーティスト賞」を受賞した。 ■大森元貴「音楽って、ボーダーレスでグローバルなものだと思うんですよ、もともと」 ミセスは授賞式の直後に、囲み取材の会場に登場。受賞の感想については「うれしいです、感無量です。うれしいです。ハハハ。そ