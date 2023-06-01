◇サッカーW杯北中米大会日本代表は14日午後3時（日本時間15日午前5時）キックオフのW杯1次リーグF組初戦でオランダと対戦する。右シャドーで先発が確実なMF久保建英（25＝レアル・ソシエダード）は攻撃のタクトを担う。初出場した前回22年カタール大会は2試合無得点に終わり不完全燃焼。リベンジを期す森保ジャパンの顔が、日本を「最高の景色」に連れていく。静かに牙を研いだ。12日はベースキャンプ地のナッシュビルで入