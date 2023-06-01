◇サッカーW杯北中米大会日本とオランダの先発予想各11人を移籍情報サイト「トランスファーマーケット」の市場価値（移籍金額）で比較すると、日本の約307億円に対し、オランダは3倍近くの約888億円と大きな差がある。日本の最高額はMF佐野海で約74億円。全11人が欧州5大リーグに所属するオランダの最高額はMFフラフェンベルクで佐野海の倍の約148億円がつけられている。