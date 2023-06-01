堂安はド派手なファッションで戦闘態勢を整えた。決戦地ダラスに移動する際、「RITSUDOAN」のアルファベットと星がつなげられたド派手なネックレスを装着。自身のインスタグラムには「It’sabouttime.（そろそろ時間だ）」と投稿した。前回大会2得点の背番号10は、本田、岡崎に続く日本史上3人目の2大会連続得点を狙う。