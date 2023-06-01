◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）にはダラス市内で冒頭15分を除く非公開練習を行い、最終調整した。追加招集のFW町野修斗（26＝ボルシアMG）も合流し、練習に参加した。当初は11日にベースキャンプ地のナッシュビルに入る予定だったが、航空機の欠航が相次ぎ、この日、ついにチーム練習に合流した。MF遠藤航が負傷の