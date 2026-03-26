ÉþÁõ¤Ï²Æ¸þ¤±¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹ç¤ï¤»¤ë¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¤À¤È¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¡£¥Ð¥Ã¥°¤â½Ü´é¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤é¡ÚLEPSIM¡Ê¥ì¥×¥·¥£¥à¡Ë¡Û¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼ÂÍÑÀ­¤òÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤à¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£40Âå¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢²Æ¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤Ê¤¸¤à¡È1·³¥Ð¥Ã¥°¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£ ÊÔ¤ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç