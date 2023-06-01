13日夕方、愛知・名古屋市を流れる庄内川で、川遊びをしていた中学生が溺れ、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。警察などによりますと13日午後5時40分ごろ、愛知・名古屋市西区の庄内川で「13歳の男の子が川遊び中に流されて見えなくなった」などと、一緒に遊んでいた友人から消防に通報がありました。警察と消防が捜索を行ったところ、通報からおよそ30分後に、一宮市に住む13歳の男子中学生が川の中で意識