◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）にはダラス市内で冒頭15分を除く非公開練習を行い、最終調整した。DF菅原由勢（25＝ブレーメン）が12日夜に行われた選手ミーティングについて明かした。負傷離脱したMF遠藤航から主将を受け継いだDF板倉滉の声かけで、12日夜に選手ミーティングを実施した。菅原は「僕みたいに初めての