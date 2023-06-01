◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）にはダラス市内で冒頭15分を除く非公開練習を行い、最終調整した。GK鈴木彩艶（パルマ）は前夜12日（同13日）の選手ミーティングで「改めて気合が入った」とし、「より引き締まって、2日前のタイミングでできたのは意義があった」と強調した。選手ミーティングは負傷離脱のMF遠藤航（リ