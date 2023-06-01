7人組グループ・BTSが13日、韓国・釜山アジアド主競技場で『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』を開催。BTSのデビュー日となる“6月13日”に、会場、オンラインストリーミング、80以上の国・地域でライブビューイングで世界中のARMY（ファンダム名）と一緒に13周年をお祝いした。【ライブ写真】熱気に包まれたBTS、13周年記念日ライブ個別カットも5thアルバム『ARIRANG』の収録曲を中心に構成されたセットリストで、クー