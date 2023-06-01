香港で民主化を求める大規模なデモが起きてから7年となるのに合わせ、都内で13日、在日香港人らによる集会が開かれました。この集会は、香港で、民主化などを求めて市民や学生らが大規模なデモを行ってから7年になるのにあわせて開かれたもので、香港の元区議会議員らが主催し、在日の香港人ら数十人が参加しました。香港では、7年前のデモを受け、抗議活動が禁止されるなど、当局による締め付けが強まっていて、海外へ逃れた香港