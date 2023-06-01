天皇皇后両陛下が、公式訪問1か国目のオランダに到着されました。両陛下は現地時間13日午後6時半ごろ（日本時間14日午前1時半ごろ）、オランダの首都アムステルダムのスキポール空港に到着し、儀仗隊の歓迎を受けられました。両陛下はその後、オランダ王室の特別な招待により、2006年にご一家で静養した離宮「ヘット・アウデ・ロー城」に移動し、数日間滞在されます。今回の訪問は国賓としてオランダとベルギーから招待を受けたも
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