オランダとベルギーを2週間にわたり公式訪問する天皇皇后両陛下が、さきほど最初の訪問国オランダに到着されました。天皇皇后両陛下は、現地時間13日午後6時45分ごろ、オランダの首都アムステルダムにあるスキポール国際空港におよそ15時間のフライトを経て、政府専用機で到着されました。天皇皇后両陛下のオランダ訪問は2013年、ウィレム＝アレクサンダー国王の即位式のために訪問されて以来、13年ぶりとなります。両陛下を乗せた