お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、13日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜深1：00）に出演。日向坂46・金村美玖の愛称「おすし」について言及する一幕があった。【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭事の発端は、同番組内での冒頭のあいさつについて、春日俊彰が「カスミン」から「牛一発」へと改めたこと。この日の放送でも、春日が「牛一発」とあいさつしていたが