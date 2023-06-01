国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のGrand Ceremonyが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、藤井 風（Fujii Kaze）のアルバム『Prema』が主要6部門のひとつである最優秀アルバム賞を受賞した。【動画】藤井 風、記者への神対応に会場大熱狂受賞後の囲み取材で藤井は、「こんなありがたいことに賞なんてもらっちゃいましたけど、数々の人知れず努力しているみなさまがほとんどなので、私も負けずに調