◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）にはダラス市内で冒頭15分を除く非公開練習を行い、最終調整した。新主将に就任したDF板倉滉（29＝アヤックス）は、報道陣に対し「ワンチームだと思っている」と共闘を呼びかけた。MF遠藤航が負傷の影響でチームを離脱。代わって主将に就任した板倉の声かけで12日夜に選手ミーティング