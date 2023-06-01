◇インターリーグドジャース2―8ホワイトソックス（2026年6月12日シカゴ）ドジャースの佐々木は4回1/3で7安打を浴びるなど、日米通じて自己ワースト7失点で4敗目を喫した。2―1の5回、先頭ピーターズに初の四球を与えた後に3連打で同点を許し、さらに1死二、三塁から連続四球で押し出したところで降板。「（捕手の）要求通り投げることができなかった。ちょっと力んでしまった」。代わった2番手が全ての走者に生還され